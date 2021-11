Malgré les dernières mesures sanitaires, Orbis se lance à Liège dans la virtualité ludique

C’est un investissement de plus d’un million et demi : sur plus de mille m², le groupe Orbis propose des aventures de réalités augmentée ou virtuelle, un restaurant, et un bar à jeux de société, avec des animateurs pour encadrer les parties. Cet "espace de loisirs immersifs" entend séduire des groupes de six à dix personnes, des groupes d’amis, de collègues, ou des familles.

Port du masque obligatoire, pass sanitaire, et table de six convives au plus, ça ne pose guère de problème pour s’adapter. Les dernières mesures gouvernementales en matière de lutte contre la pandémie ne sont pas de plus limpides pour ce genre d’établissement hybride. Mais pour le patron de la firme, il n’y a pas de problème à maintenir l’inauguration, programmée précisément pour ce vendredi soir : "nous nous conformerons évidemment aux décisions du gouvernement : nous sommes simplement limités dans notre capacité d’accueil de soirées d’entreprise, par exemple ; nous pouvons recevoir des groupes de cent personnes et plus, mais ça, nous allons y renoncer, jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes évidemment impactés économiquement par ce genre de décision, et le moment pour lancer Orbis dans cette première ouverture européenne, ce n’est pas l’idéal, mais nous allons faire avec !"

