"Malgré le doute", un livre à travers lequel la famille de Véronique Pirotton entend faire valoir sa part de vérité

L'affaire Wesphael revient à la une de l'actualité, avec la parution, aujourd'hui, d'un livre intitulé "Malgré le doute". Un livre à travers lequel la famille Pirotton entend faire valoir sa part de vérité quinze mois après le verdict d'acquittement de Bernard Wesphael en cour d'assises. Nous avons assisté à la présentation officielle de l'ouvrage.

C'est un objet littéraire non identifié. Une partie de témoignages sur l'affaire Wesphael, une partie écrite à la première personne, comme un récit d'outre-tombe de la défunte. Un procédé assumé par l'éditeur et par l'auteur, Vincent Demonty: "Moi, je ne suis pas journaliste. Je ne dis pas que c'est une enquête. Je suis obligé de dire que c'est une fiction dans un récit dont je connais une partie de la vérité. Je ne peux pas me prévaloir d'en connaître toute la vérité".

Ce livre est né de la frustration de la famille Pirotton de ne pas savoir la cause ou les causes du décès. Et la réponse ne se trouve pas au fil des 180 pages: "Le sous-titre est une question: comment est morte Véronique Pirotton? Parce que c'est la question qui anime la famille. Je ne suis pas habilité à donner une réponse à cette question. J'aurais peut-être voté exactement comme les jurés. Mais ça ne change rien au fait que je ne sais toujours pas comment elle est morte".

L'ouvrage paraît à une semaine d'une ultime tentative de la famille Pirotton d'obtenir une condamnation de l'ex-député wallon devant un tribunal civil, mais c'est une coïncidence. Le tirage est de 2500 exemplaires. Une version néerlandophone est en préparation.