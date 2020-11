Malgré le Covid, les PME sont toujours à la recherche de bâtiments pour développer leurs activités

La crise du coronavirus a un impact inattendu sur le marché de l'immobilier d'entreprise. On pouvait craindre un ralentissement général, classique en période d"incertitude économique. Mais ce n'est pas le cas, surtout du côté des PME à la recherche de nouveaux bâtiments pour développer leurs activités.

L'esprit d'entreprendre est toujours là

Les entrepôts et les bâtiments destinés aux PME connaissent en effet le même engouement que les années précédentes, et cela surprend les professionnels du secteur eux-mêmes. Le promoteur immobilier liégeois Christophe Nihon, de la société Immoquest: "C'est très étonnant et c'est très positif parce que, quelque part, l'esprit d'entreprendre est toujours là. Si on regarde les statistiques maintenant pour 2020, on a plus ou moins 50 000 mètres carrés de transactions. Ce qui est le même chiffre que 2019 et que 2018, au niveau du semi-industriel. Cela concerne des PME classiques comme des menuiseries, des électriciens, des utilisateurs de manutention, des chauffagistes, toutes les sociétés qui sont dans les zonings". Un engouement tout de même freiné par les banques, très frileuses en cette période de crise.

Les terrains et grands entrepôts destinés à la logistique sont eux aussi très demandés, notamment à proximité de Bierset. Le problème ici, c'est que la demande dépasse très largement l'offre. Selon Immoquest, il y a une véritable pénurie de terrains et de bâtiments disponibles en région liégeoise. Et donc plus de transactions pour l'instant.

Au niveau du marché des bureaux par contre, il n'y a plus de demandes

Autre bémol: l'immobilier de bureau. L'activité est quasiment au point mort, mais pour d'autres raisons. Et là, c'est une conséquence directe de la crise sanitaire et du développement du télétravail. Christophe Nihon: "C'est beaucoup moins comique au niveau du marché des bureaux puisqu'il n'y a plus de demandes. Pire, il y a des utilisateurs qui se posent la question de savoir s'ils ont encore besoin d'autant de mètres carrés. Cela ne veut absolument pas dire qu'ils vont demander à du personnel de partir, mais ça veut simplement dire que le personnel pourrait être mis, soit chez lui, soit dans le cadre de coworking. En termes de transactions pour le moment, c'est zéro".