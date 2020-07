Malgré l’annulation du festival, il y aura des Francos dans l’air ce week-end

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

"Charles Gardier est un peu triste. Ça fait vingt-sept ans qu’il organise les Francofolies. C’est plus qu’un moment de tradition, c’est devenu sa vie le mois de juillet aux Francos ", confie le journaliste au micro d’Olivier Colle dans Liège Matin. "Ses amis lui disaient de partir à l’étranger pour se changer les idées. Mais il préférait rester à Spa, même s’il dit qu’il aura un petit pincement au cœur !"