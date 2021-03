Malgré des apps de rendez-vous, le commerce liégeois tourne au ralenti

Ce samedi, premier jour des rendez-vous obligatoires pour les magasins dits "non essentiels", l’objectif de ralentissement social semble avoir été atteint. Les amateurs de lèche-vitrine se sont faits rares, dans les galeries commerciales liégeoises.

Du côté de Mediacité, où le stationnement des voitures est payant, l’incertitude sur l’ouverture ou non des boutiques en a découragé plus d’un. Les comptoirs alimentaires ont servi des consommateurs plutôt clairsemés. Et des enseignes comme Primark ou Undiz ont baissé les volets.