Malades du coronavirus et confinées à la maison: trois familles expliquent leur quotidien

Une contamination au Covid n'implique pas toujours un séjour forcé à l'hôpital. Dans la majorité des cas, une quarantaine et un traitement à domicile suffisent. Mais vivre avec le coronavirus, c'est très variable d'un malade à l'autre.

Dans certaines familles, on tente de garder sa bonne humeur. Mais dans d'autres, où les symptômes sont plus graves, la situation est plus difficile à vivre.

Nous l'avons constaté en nous invitant dans trois familles. Chacune vit avec le Covid à sa façon.

Notre quotidien, c'est beaucoup de repos

"On vient de nous livrer une machine à oxygène via la pharmacie du village" explique Marc. Sa compagne, Marie, a en effet besoin d'une aide respiratoire. Le couple à contracté le coronavirus depuis plus de deux semaines. "Notre quotidien en quarantaine, c'est beaucoup de repos, nous prenons beaucoup de médicaments pour soigner les symptômes".

Sami, lui, est confiné dans sa chambre avec des symptômes moins sévères: "A part la fièvre, j'ai la toux, la perte de goût et d'odorat. Je suis dans ma chambre jusque vendredi inclus". Le souci, pour ce jeune homme, c'est qu'il vit chez ses parents. Alors pour éviter de les contaminer, il reste dans sa chambre toute la journée, et sa maman lui dépose ses repas devant la porte.

Le frigo est vide, on ne peut pas faire les courses, c'est compliqué

Mais les parents aussi peuvent tomber malade. C'est ce qui se passe dans la troisième famille que nous avons rencontrée. Heureusement, leurs symptômes sont ceux d'une grippe traditionnelle: "On vient de commencer la quarantaine, il faut qu'on s'organise. On est fort fatigués et pris à des degrés divers. On essaye quand même de temps en temps de prendre un bol d'air dans le jardin".

L'une des principales difficultés, c'est pour faire les courses: "Le frigo est pas mal vide, et on ne peut pas faire les courses, alors c'est compliqué, on doit manger ce qui reste" explique un des enfants. Heureusement, cette famille peut compter sur les voisins pour les aider.