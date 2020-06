Maisons de repos: moins de victimes de maladies saisonnières depuis le début de l'épidémie

Les règles de déconfinement s'assouplissent aussi dans les maisons de repos. Côté wallon, chaque résident pourra dorénavant recevoir 4 personnes différentes.

C'est par ailleurs un constat que font de nombreux homes: depuis l'apparition de l'épidémie, la mortalité non liée au Covid-19 est en baisse. C'est un des effets positifs de cette crise. Les maisons de repos qui ont fait le gros dos au plus fort de l’épidémie ont dénombré moins de victimes de maladies saisonnières parmi leurs résidents.

C'est le cas au sein de la maison de repos et de soins "Au bon air" à Sprimont, où aucun cas Covid n'a par ailleurs été détecté. Stéphan Cogniaux, médecin-coordinateur à la maison de repos: "Le printemps est une période assez curieusement marquée d'une surmortalité de manière générale, aussi en maison de repos, et il n'y en a pas eu cette année. Depuis le mois de février, en tout cas depuis le début du mois de mars, il n'y a pas eu de décès au sein de la maison de repos. Je pense qu'il doit y en avoir trois ou quatre par mois, en moyenne. Il n'y a pas eu de pneumonie, il n'y a pas eu de gastro-entérite sévère. Cela s'explique par les mesures barrières que tout le monde met en place, aussi bien au niveau du personnel qu'au niveau des pensionnaires. Il n'y a plus eu de visites non plus depuis la mi-mars. Donc il n'y a plus eu d'entrée pathogène. Ce qui est clair aussi, c'est que toutes ces mesures ultra-hygiéniques extrêmes ont permis probablement de limiter cette mortalité que nous avons chaque année de manière fréquente".