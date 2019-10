Maisons de repos: le modèle suédois Tubbe pour améliorer le bien-être des résidents

Choisir ensemble la décoration de la salle commune, organiser sa fête d'anniversaire ou décider simplement de se lever tard. Certaines maisons de repos et de soins appliquent aujourd'hui le modèle Tubbe. L’idée vient de Suède. Le but: impliquer les résidents dans la vie de leur institution pour qu'ils se sentent comme chez eux.

Ici, le mur a été décoré par les résidents eux-mêmes. - © RTBF - Erik Dagonnier

La résidence Régina à Plombières (Liège) fait partie des six maisons de repos belges qui appliquent cette conception de gestion axée sur le bien-être du résident. Ici, les décisions se prennent en commun -personnel, résidents et familles- pour faire de la maison de repos un lieu de vie agréable.

"Ce ne sont pas les soignants qui décident, ce ne sont pas les familles qui décident, c'est le résident qui a le droit de décider pour lui jusqu'à la fin de sa vie" explique Sarah Moonen, l'assistante sociale de la résidence. "On demande au patient de dire ce qu'il a envie de faire, à quelle activité il a envie de prendre part, ce qu'il aurait envie d'organiser. Les gens peuvent décorer leur chambre comme ils en ont envie, ils prennent part aux activités qu'ils souhaitent, ils choisissent s'ils veulent manger en chambre, dans la zone commune, s'ils ont envie de dormir plus longtemps le matin, on respecte ça aussi. Avant, les toilettes étaient toutes faites à une certaine heure, maintenant on reprend les habitudes des résidents et on fait en sorte que ce soit respecté dans la suite de leur vie ici".

Un concept qui a des conséquences bénéfiques sur la santé des patients, comme le souligne l'assistante sociale: "Les gens vont mieux, ils sonnent moins, ils se portent beaucoup mieux quand on les écoute et quand ils se sentent écoutés".

Les résidents apprécient