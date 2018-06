Maison de repos en zone inondable à Soumagne : les locaux noyés sont des chambres "fermées"

Les locaux inondés rue pont à l'plantche dans la future nouvelle maison de repos de Soumagne étaient des chambres. Cette maison de repos a été construite en zone inondable. Et les chambres inondées devaient constituer une "unité fermée", du type de celles où sont d'habitude hébergés les patients atteints de la maladie d'alzheimer. Que serait-il arrivé si ces chambres avaient été occupées le jour de l'orage ? Nous avons pu consulter le plan et le permis de cette maison de repos.

Les locaux inondés à l'entresol sont les chambres d'une unité dite "fermée" - © Tous droits réservés

"Unité fermée" précise le plan du niveau 0. Dans le jargon des maisons de repos, une "unité fermée", cela désigne un service destiné aux patients fugueurs, déments ou atteints d'alzheimer. Dans cette unité fermée, à l'entresol, le plan montre douze chambres. En un quart d'heure le jour de l'orage, l'eau est montée dans ces futures chambres jusqu'à moins d'un mètre du plafond.

Imprudence ?

Si elles avaient été occupées, aurait-il été possible d'évacuer suffisemment vite douze patients psychologiquement désorientés ? Ou bien cette unité fermée se serait-elle transformée en piège ? Le jour de l'orage, la résidence de Wégimont était encore vide. La question reste donc théorique. Mais chez ecolo Soumagne, on est outré : "Ils ont été imprudents" s'offusque Anne-Catherine Martin. "Et pourtant, c'était connu que cette zone est inondable. Les locaux inondés sont destinés à être des chambres du service fermé de la maison de repos. S'il y avait eu des gens, il y avait effectivement un risque que ces personnes soient noyées dans l'inondation puisque l'eau recouvrait pratiquement trois quarts du volume où elles auraient été enfermées." Précisons que dans une unité fermée, ce ne sont en principe pas les chambres qui sont fermées à clé, mais le service dans son ensemble.

La résidence de Wégimont a bien été construite en zone inondable. Le permis le précise d'ailleurs. En zone inondable dite "à faible risque"... mais à risque quand même. Le service provincial des cours d'eau avait rendu un avis défavorable à la construction.