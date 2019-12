Mais où faut-il déménager le monument au héros liégeois de l'Atlas V ?

C’est un dégât collatéral du passage du tram entre Droixhe et Coronmeuse : il faut élargir le tablier du pont Atlas V, et, en conséquence, déménager le monument auquel il doit son nom. Il commémore l’exploit du capitaine d’un remorqueur qui, au cours de la première guerre mondiale, a réussi, à bord de son embarcation, sous le feu de l’occupant allemand, à faire passer de l’autre côté de la frontière hollandaise, en zone libre donc, une petite centaine de passagers, pour la plupart volontaire pour rejoindre le front.

Le groupe Tran’Ardent envisage de déplacer la stèle… en dessous du pont, là où passe une piste cyclable. Pour l’arrière-petite-fille du héros, c’est malvenu : "Ce n’est pas un endroit très bien fréquenté, et surtout, ce n’est pas très visible ; et pourtant, c’est un moment de l’histoire de tous les liégeois, il est important d’en garder une trace publique. Notre famille est régulièrement invitée par les services du protocole de la ville, et nous sommes donc en contact. Nous avons proposé plusieurs alternatives ; même l’athénée, très proche, envisage d’accueillir le monument. Nous, peu nous importe, tant qu’il reste visible. Nous avons échangé plusieurs courriers avec les responsables communaux. Nous voudrions recevoir une réponse, pour nous rassurer, avant que les travaux ne démarrent vraiment à cet endroit…"

La perspective, ensuite, de l’énorme chantier de l’écoquartier ne simplifie pas les données du problème, qui, à diverses sources, devrait trouver une solution dans les prochaines semaines.