Mais où est donc passé le "Natural Chaos" de l'hôtel de Bocholtz ?

La sculpture monumentale d’Arne Quinze a été prestement déboulonnée, ce mercredi, et l’opération n’est pas passée inaperçue. Il faut dire qu’elle a suscité la polémique, lorsqu’elle a été installée, voici quatre ans, sans la moindre autorisation. D’une part à quelques mètres d’un bâtiment de style renaissance mosane, élément important du patrimoine architectural liégeois. Et d’autre part, dans une cour que le propriétaire a pu croire privée, mais en réalité inscrite dans le domaine public. Depuis, un compromis est intervenu, et cet espace a été "déprivatisé" par l’enlèvement des grilles. Mais, comme annoncé en décembre dernier, "Natural Chaos", c’est le titre de l’œuvre, a finalement du dégager.