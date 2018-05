Mai 68: à Liège, la contestation démarre et explosera en octobre

En mai 68, tandis que les étudiants français se retranchent derrière les barricades, les universitaires liégeois eux, étudient. La période de bloque ne les empêchent cependant pas de suivre très attentivement l'évolution des événements qui agitent la capitale française. Certains se rendront même sur les lieux.

C'est le cas de Guy Quaden. A l'époque, l'ancien Gouverneur de la Banque nationale a 22 ans, il est déjà licencié en Sciences économiques, assistant et prépare un doctorat. Il a présidé l'Union Générale des étudiants et est un des principaux leaders du mouvement de contestation liégeois qui démarrera cinq mois plus tard, en octobre 1968. Démocratisation des études, droit à l'information, liberté d'expression sont, cette année-là, les grandes revendications des universitaires liégeois mais pour Guy Quaden, Mai 68 ne représente qu'un pic dans le mouvement contestataire.

"La volonté de démocratiser l'institution s'exprimait depuis plusieurs années déjà" explique-t-il "tout comme celle concernant le droit à la parole. Se lever lorsque le professeur entre dans l'auditoire, écouter un cours ex cathedra pour ensuite le restituer lors de l'examen, voilà en somme ce qui était demandé à l'étudiant dans les années soixante. Pour le reste, l'avis de celui-ci concernant la gestion et l'organisation de la vie universitaire ne comptait absolument pas. Et pour obtenir la permission d'occuper une salle en vue d'y tenir une conférence, pour obtenir celle de poser aux valves une affiche relative à une manifestation quelconque, culturelle ou politique, il fallait avoir le blanc-seing du rectorat".

Le recteur met le feu aux poudres

Hautain, arrogant, fermé à tout dialogue, l'attitude du recteur Marcel Dubuisson, en poste depuis 1951, provoque le mécontentement des étudiants liégeois. "C'était un autocrate comme on n'ose plus l'imaginer aujourd'hui, qui se prenait un peu pour le Général de Gaulle " explique encore Guy Quaden " et toutes les demandes des étudiants étaient systématiquement accueillies négativement." Alors, lorsqu'à la rentrée d'octobre 1968, Marcel Dubuisson, surnommé le Tsar Tilman (en référence à l'extension de l'Université en dehors de la ville, au Sart-Tilman) refuse aux étudiants le droit de disposer de la Salle académique, ceux-ci voient rouge et ripostent en organisant le 10 octobre sur la Place du XX Août, une "contre-rentrée académique".

Ce rassemblement de quelques milliers d'étudiants parmi lesquels des étudiants des Hautes Ecoles mais aussi des lycéens, prenant la parole lors de nombreux discours, marque véritablement le début de la contestation estudiantine liégeoise. Dans la foule, un invité de marque, Jacques Sauvageot, un des trois leaders du mouvement de mai à Paris, avec Daniel Cohn-Bendit. "Le recteur Dubuisson n'a pas voulu voir ce qui se préparait" dixit Thierry Grisar. A l'automne 1968, Thierry Grisar, 21 ans, étudiant en troisième candidature de médecine est le président de l'UG et un des leaders du mouvement de contestation estudiantin.

"Le recteur n'a pas compris ce qui se préparait. Alors que ça grenouillait un peu partout, à Bruxelles notamment où les étudiants avaient eu l'autorisation de prendre part à la rentrée académique, il était convaincu qu'il ne se passerait rien à Liège. Il était très confiant. Un peu trop même. Et indirectement, il nous a facilité la tâche (rires) son comportement nous a bien aidés à justifier la contestation. Il avait instauré un régime dictatorial au sein de l'Université qui touchait non seulement les étudiants mais aussi les professeurs qui le respectaient aveuglément, ou le craignaient. Dès le mois d'octobre 1968, toute l'activité a porté sur la notion des libertés fondamentales d'expression, d'information, de réunions et d'affichage au sein de l'Université. Plus question de demander la permission, qu'on ne nous accordait jamais, sous des prétextes ridicules. Là on a dit, c'est terminé! On va où on veut pour dire ce qu'on veut!"

Six mois d'animation et d'agitation

Entre octobre 1968 et mars 1969, les universitaires liégeois sont mobilisés à plein temps. Parmi les temps forts, outre la "contre rentrée académique" d'octobre 1968, on rappellera aussi deux grèves générales des cours en novembre et décembre, suivies par 80% des étudiants. Parmi ces étudiants mobilisés, Bernard Rentier. Celui qui sera recteur de l'Université de Liège de 2005 à 2014 est alors âgé de 20 ans et inscrit à la faculté des Sciences." C'était une période enthousiasmante marquée par beaucoup d'insouciance, malgré certaines situations très chaudes" raconte l'ancien recteur "je me souviens notamment de cet épisode durant lequel on dépavait la Place du XX Août. On faisait une chaîne et on apportait ces pavés devant la porte du recteur pour l'enfermer dans son bureau. On était très fier mais ce qu'on ne savait pas c'est qu'il y avait une autre porte, à l'arrière, qui lui permettait de sortir (rires) Ce qui a été moins drôle c'est la charge, à cheval, de la gendarmerie. Quand on voit un copain recevoir des coups de matraque, je peux vous dire que ça refroidit l'ambiance."

Dès le 19 février 1969, après une tentative manquée de réconciliation entre le recteur et les étudiants, par l'intermédiaire du ministre de l'Education nationale, le socialiste Abel Dubois, c'est à nouveau la crise. Contrarié par les attaques personnelles dont il fait régulièrement l'objet dans le journal des étudiants, "L'Oeil écoute", le recteur décide de réduire drastiquement les moyens financiers qui permettent à l'UG de le publier. La réplique ne tarde pas. Les étudiants prennent d'assaut la salle académique. Ils l'occuperont pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. " L'occupation de la salle académique a été l'occasion de très nombreuses prises de parole, de débats" se souvient Bernard Rentier " il y avait des confrontations entre les modérés et les radicaux qui voulaient tout casser...c'était vraiment très agité." L'occupation de la salle académique prend fin le 25 février à l'issue d'une grande assemblée générale de la communauté universitaire où peuvent s'exprimer les professeurs, les assistants et les étudiants, en présence du recteur bien-sûr.