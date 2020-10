Magotteaux : "on néglige les mesures sanitaires parce qu'il faut produire" selon la FGTB

Problèmes de désinfection, du port du masque, de distanciation sociale… C’est la grogne parmi le personnel de l’entreprise Magotteaux à Vaux-sous-Chèvremont. Les ouvriers se plaignent d’un manque de conciliation à propos des mesures de prévention Covid. Une dizaine de personnes ont été testées positives au sein de l’entreprise.

Les 140 ouvriers de l’usine dénoncent leurs conditions de travail. Dans cette fonderie qui produit des pièces de blindage pour les cimenteries, le personnel réclame un charte Covid adaptée et une valorisation de leurs efforts pendant la pandémie.

C’est la production avant tout. On néglige les mesures sanitaires.

Depuis plusieurs mois, la production a repris chez Magotteaux. Le délégué FGTB Eric Bataille dénonce des mesures inadaptées en matière de prévention du Covid : "Par exemple la problématique du réfectoire : c’est nous-mêmes qui devons désinfecter nos tables et nos chaises. Les machines ne sont pas désinfectées régulièrement, c’est le travailleur qui doit y penser. On partage parfois la même machine sur six travailleurs, et donc ce n’est pas toujours évident de désinfecter la machine. C’est un métier où nous sommes dans une fonderie, donc avec beaucoup de bruit. Il n’est jamais facile de se parler, on doit donc se rapprocher. C’est donc beaucoup plus délicat de travailler avec un collègue qui parfois doit se rapprocher à 50 centimètres. On néglige les mesures sanitaires parce qu’il faut produire et qu’on a un peu plus de volume qu’au début du Covid. Tout doit sortir dans des délais très courts. C’est d’abord la production et le délaissement des travailleurs suite au Covid que nous avons actuellement". LA FGTB dénonce un manque de communication.

La direction a pris les mêmes mesures partout dans le monde

Contactée, la direction de Magotteaux rappelle que les mêmes mesures anti-Covid ont été mises en place partout dans le monde pour l’ensemble du groupe. Et qu’à Vaux-sous-Chèvremont, des mesures ont été prises comme l’écartement des tables de la cafétéria, l’arrêt des ascenseurs et la mise à disposition de produit hydroalcoolique. La direction qui constate aussi que dans l’usine liégeoise, les ouvriers sont réticents au port du masque imposé. Le climat reste tendu entre syndicats et direction : une action syndicale est prévue début de semaine.