Magotteaux-Liège paralysée par une grève depuis jeudi

A Vaux-sous-Chèvremont, l’entreprise Magotteaux est à l’arrêt depuis jeudi après-midi et, faute de solution, la grève se poursuit.

En cause, pointe la FGTB Métal, le licenciement de deux travailleurs. L’un aurait un absentéisme que la direction juge excessif. L’autre est, lui, en maladie de très longue durée.

Pour la FGTB Métal, ces deux licenciements illustrent en fait la volonté du groupe de réduire les effectifs de Magotteaux-Liège. Son propriétaire, la multinationale chilienne Sigdo, estime qu’il y a 20% de travailleurs en surnombre à Liège où l’usine occupe actuellement 176 ouvriers et une quarantaine d’employés et cadres et est en chômage économique tous les vendredis.