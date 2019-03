Maggie De Block prend des mesures pour le suivi des enfants obèses

La ministre de la Santé Maggie De Block a décidé de dégager 5 millions d'euros pour le suivi des enfants obèses. Ce petit budget devrait améliorer le remboursement des visites chez le diététicien. En Belgique, 20% des enfants et adolescents sont en surpoids. Cette mesure est donc utile mais les spécialistes estiment que ce n'est pas suffisant.

Les enfants en surpoids ou obèses sont en souffrance. Certes l'alimentation est importante, la malbouffe est omniprésente, alors les 5 millions d'euros dégagés par la ministre Maggie De Block sont une bonne mesure, selon Marie-Christine Lebrethon, responsable du centre de l’obésité pour enfants et adolescents du CHU de Liège, mais elle la nuance : "Considérer uniquement la prise en charge diététique d'un enfant obèse est totalement insuffisant. Il faut aussi l'accompagnement physique, diminution de la sédentarité, comprendre le fonctionnement familiale et psychologique. Donc non, c'est bien mais ça ne suffit pas".

Les enfants en surpoids ou obèses auront aussi droit au remboursement de six séances prescrites par le médecin traitant. Mais pour notre spécialiste, il faudrait élargir la mesure à une prise en charge générale : "On ne prend pas 10 kilos en quelques mois sans raison. Ce n'est pas que l'alimentation donc à ce moment là, on risque de ne pas être à l'écoute de l'enfant ou de l'adolescent. Il y a peut-être des problèmes dans la famille, c'est peut être une alimentation type compensatoire, ...".

Le cabinet de la ministre estime qu'en Belgique, 75.000 enfants sont concernés. L'obésité, c'est aussi les maladies cardio-vasculaires, le diabète, les cancers, mais surtout les moqueries. Des moqueries qui ternissent souvent la vie d'un enfant.