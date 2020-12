Made in chez nous: la créatrice liégeoise Ariane Lespire

C'est à Liège que se trouve sa première boutique, un lieu plein de peps et de couleurs. On y trouve partout des bonnets, des écharpes, des mitaines, des bijoux aussi, rien que des créations signées Ariane Lespire. Pour la créatrice, sa signature, c’est une collection colorée avec un grain de folie. De l’unique aussi, adapté aux demandes particulières du client car il n’y a pas de stock.

Notre série de reportages "Made in chez nous" nous emmène chez une créatrice liégeoise: Ariane Lespire. Elle crée et confectionne des bijoux et surtout des lainages : bonnets, écharpes, mitaines... Son nom est désormais une marque reconnue dans le monde entier.

La couture dans l'arrière-boutique d'Ariane Lespire - © RTBF

La couture dans l’arrière-boutique

Dans l’arrière-boutique résonne le bruit des machines à coudre. Ariane a une petite équipe: couturiers, créateurs, prêts à répondre au moindre souhait des clients. Et comme les commandes affluent, elle s’est aussi tournée vers un centre de formation, à Liège toujours, où des couturiers professionnels et en apprentissage donnent vie à ses idées. "J’ai cherché un atelier de ma région pour m’aider à produire plus. J’ai eu de la chance d’avoir très vite des commandes de grands magasins de luxe et toute seule, ce n’était pas possible à gérer".