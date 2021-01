MaBibli.be, le nouveau portail des bibliothèques publiques en province de Liège

Ce nouveau portail, dont le projet a été initié il y a deux ans déjà, a été mis en service le 18 janvier. Il regroupe 135 bibliothèques réparties sur 52 communes.

Pour les professionnels et les usagers

Cet outil plus performant, plus ergonomique aussi, est destiné à la fois aux professionnels mais aussi aux usagers des bibliothèques qui pourront naviguer plus facilement dans le catalogue, avoir une vue d'ensemble sur tous les documents disponibles.

Sur l'ensemble du réseau, on en comptabilise pas moins de 4 millions. Ils sont très variés, comme l'explique Bénédicte Dochain, Directrice de la bibliothèque des Chiroux: "Ça peut être des livres, évidemment, mais aussi des CD, des DVD, des œuvres d'art, et ce qui est mis en avant ici dernièrement et surtout pendant cette crise sanitaire, ce sont les ressources numériques qui permettent de lire, de télécharger des livres numériques, de lire en streaming, de se former en bureautique, ou encore de suivre des tutoriels sur toutes sortes de sujets".

Des conseils, à distance

Ce nouveau portail permet également de se faire conseiller ou de se faire guider à distance. C'est le service Eurêkoi: "C'est un service de questions-réponses à distance, qui permet à n'importe quel usager de poser une question pour un conseil de livre ou de film par exemple, ou, plus spécifiquement, pour une recherche documentaire" explique Bénédicte Dochain. "Donc un étudiant qui a un TFE à réaliser peut tout à fait introduire une demande et recevra dans dans les 72 heures une réponse avec toute une série de propositions de lectures pour aller plus loin".

Durant le confinement, le service d'emprunt à distance, le Take Away, reste plus que jamais d'actualité.

Retrouvez toutes les infos sur https://mabibli.be