Ma vie de château : Chantal, intendante du château de Waleffe

A l’arrière du château, un vaste parc… loin d’être inhabité : " Quand j’arrive le matin, c’est plein de faisans. Il y a des lapins ou des lièvres. Ça nous arrive aussi de voir des biches traverser ".

Le cadre est prestigieux mais il y a aussi le revers de la médaille : " C’est vrai que c’est magnifique mais c’est aussi comme ça qu’on s’imagine ce que c’est que d’entretenir un château, parce que vous n’avez jamais fini. Quand vous avez un événement le week-end, il faut mettre puis remettre tout en place. Si on compare à l’entretien général d’une maison, c’est multiplié au moins par dix. On ne sait pas faire tout ce qu’on veut non plus. Je ne pourrais pas vous donner la superficie exacte du château, mais il y a au moins 100 fenêtres à laver. Dans une maison on les lave parfois tous les 15 jours, ici on ne peut le faire qu’une fois par an ", confirme-t-elle, sans toutefois s’en plaindre, loin de là.