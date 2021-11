Lutte contre les violences sexistes : 43 paires de chaussures rouges pour le lancement de la campagne « ruban blanc » à Liège

En cette journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, c’est le lancement de la campagne "ruban blanc". Sa particularité ? Ce sont les hommes qui sensibilisent les hommes !

Pour rappel, à travers un recensement des articles de presse en ligne, le blog "Stop féminicides" déplore, en 2 ans, rien qu’en Belgique, la mort de 43 femmes sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire. C'est pourquoi autant de paires de chaussures rouges sont exposées depuis ce jeudi après-midi Place des Carmes à Liège. Depuis 20 ans, la Ville et la police de Liège participent à la campagne "ruban blanc". Et pour la deuxième année consécutive, ce sont les Bulldogs de Liège qui sont parrains de cette campagne de sensibilisation.

Le plus important, c’est vraiment de communiquer et de ne jamais laisser passer quelque violence que ce soit.

Sarah Debouny, cheffe de projets pour le service de prévention des violences entre partenaires pour la Ville de Liège : "On prend des parrains masculins puisque la campagne du ruban blanc, c’est les hommes qui parlent aux hommes de violences faites aux femmes. Et donc les bulldogs, cette année, ils ont vraiment voulu revenir au-devant de la scène pour affirmer qu’ils étaient fatalement vraiment contre les violences. Et ils ont été rejoints par les joueurs du Old club, où, là, c’est le hockey sur gazon. Donc les joueurs vont faire un match contre les violences. Ils auront des vareuses qui montreront bien qu’ils s’engagent vraiment à dénoncer les violences et, évidemment, à ne pas en commettre. Le plus important, c’est vraiment de communiquer et de ne jamais laisser passer quelque violence que ce soit".

►►► A lire aussi : Au moins 13 féminicides en Belgique en 2021 : "Il faut sortir du déni"