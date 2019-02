Lutte contre les marchands de sommeil: où en est-on?

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Liège doit prononcer un jugement dans un dossier de marchand de sommeil. Le propriétaire de l'immeuble qui a explosé au quartier Léopold est poursuivi car il a hébergé des locataires dans des conditions indignes. C'est l'occasion d'essayer de voir où en est la lutte contre ce genre d'abus.

Des exploiteurs qui font payer très cher un matelas pour huit heures de repos dans une chambre sordide, ça reste, heureusement, très exceptionnel. La justice, les polices, les villes et communes ont signé des conventions pour lutter, localement, contre le mal-logement. Et cette politique a porté quelques fruits. Mais le phénomène des marchands de sommeil est loin d'être éradiqué.

Difficile à quantifier, et même à constater

Difficile à éliminer, et difficile à quantifier. C'est en tout cas ce que les gens de terrains expliquent. Said Dazzaz, par exemple, milite dans l'association "droit au logement": "C'est difficile à quantifier, déjà même à constater, à part en passant devant les habitations" témoigne-t-il. "Et c'est très compliqué aussi parce que beaucoup de personnes qui vivent dans ces logements dits insalubres ne sont pas identifiées. Le problème des marchands de sommeil, c'est un cliché en fait. Beaucoup de gens ne sont propriétaires que d'un ou deux biens, mais ils n'ont pas les moyens financiers de les mettre aux normes parce qu'ils veulent aider les autres, ceux qui recherchent un logement et qui ne peuvent pas l'avoir ailleurs. L'un dans l'autre, ils trouvent leur équilibre. On ne peut pas leur jeter la pierre à tous".

Et donc, parfois, la répression n'est pas nécessairement la solution: les agences immobilières sociales, par exemple, peuvent être un outil efficace d'accès à un logement correct.

C'est le juge qui décide, au cas par cas

Ce que le code pénal réprime, c'est l'abus de faiblesse, l'habitant en deçà de la dignité humaine, et le "profit anormal", et ce sont des notions plutôt floues. En effet: en matière de logement, la dignité, ce n'est pas seulement la salubrité. C'est donc à un juge, au cas par cas, d'apprécier. D'apprécier les conditions d'hébergement. D'apprécier la volonté ou non d'exploiter la précarité de quelqu'un.

La loi permet à un magistrat d'être sévère, ou d'être laxiste. Et donc, encore, à des propriétaires sans scrupules de s'en tirer à très bon compte.