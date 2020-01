Louer sa voiture à d'autres particuliers, c'est possible notamment à Liège via une application

Des particuliers qui permettent à d’autres de louer leur voiture personnelle durant une ou plusieurs heures, un ou plusieurs jours, à quelques centaines de mètres de chez eux, c’est ce que propose l’application Get Around. Elle est disponible dans 70 villes européennes réparties dans 6 pays. 300 dans le monde, dans huit pays. Parmi ces villes, Liège.

Une voiture aux abords de la gare des Guillemins, pour une journée à partir de ce lundi midi ? L’application en montre une petite dizaine de disponibles à moins d’un kilomètre. La plus proche est à 90 mètres. Le meilleur prix : 33 euros.

Parmi ces voitures, celle de Barry Chantraine. Il loue deux voitures via cette plateforme : " Je cherchais un revenu complémentaire. Quant aux prix, il y a des basses et des hautes saisons. En basse saison on peut louer la voiture pour une heure ou deux pour 7-8 euros, ou pour une journée pour une trentaine d’euros. Quant à ma propre utilisation de mes voitures, je jongle entre les deux. Il y a beaucoup de demandes. J’en suis à 700-800 euros de locations par mois ", précise-t-il.

Un revenu complémentaire comme intérêt pour le propriétaire mais aussi une solution de mobilité occasionnelle pour les emprunteurs. Parmi eux, Corinne Hendricks : " J’ai l’habitude de me déplacer à vélo. J’habite à Liège, dans le centre, donc je n’avais pas vraiment de raisons d’acheter une voiture. Mais parfois, pour faire des grosses courses ou pour transporter des choses plus lourdes, ça me permet de ne plus devoir chaque fois emprunter à des amis ou demander à être conduite. Quant à revenir en taxi, ça coûte quand même assez cher. Donc j’ai cherché les différentes possibilités et je suis tombée par hasard sur Get Around. J’ai été étonnée par l’offre de voitures qu’ils ont. Ici dans le centre, j’en trouve à 200-300 mètres de chez moi. J’en loue trois à quatre fois par mois ", détaille-t-elle.

L’application a déjà été téléchargée plus de 2 millions de fois en Europe.