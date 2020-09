Longue période de chômage économique chez l'ex-Ferblatil à Tilleur

L’ex-usine Ferblatil, à Tilleur, en région liégeoise, une des anciennes usines d’Arcelor reprise par le groupe Liberty Steel, connaît beaucoup de chômage économique en ce moment. Deux mois et demi de chômage sont d’ailleurs annoncés d’ici la fin de l’année pour les 120 ouvriers de la filière fer-blanc, mais il y aura aussi un impact pour la filière laminoir qui, elle, concerne environ 200 travailleurs.

Des difficultés liées au Covid, mais pas seulement, explique Vincent Napoletano, délégué Setca : " Dès le début de l’année, le carnet de commandes n’était pas rempli à hauteur du budget qui avait été fixé, donc aujourd’hui, avec la situation covid qui vient s’ajouter, le chômage pour cas de force majeure va être fortement utilisé. On nous annonce à peu près deux mois et demi d’arrêt sur les usines de Tilleur, en tout cas sur toute la filière fer-blanc, pour la fin d’année ", explique-t-il.

Une situation qui n’est pas due qu’au covid, précise le délégué syndical : " L’inquiétude principale porte surtout sur l’organisation qui est en train de se mettre en place, puisqu’on a été repris par Liberty, et qu’on ne voit pas les choses se dessiner comme on le souhaiterait. Les difficultés étaient déjà là avant le covid. Ce qui va être prépondérant dans les mois à venir c’est la manière dont, et Liberty, et la direction actuelle, vont pouvoir déployer un plan. Et il est temps que le pouvoir politique se saisisse aussi du problème et le prenne avec beaucoup de sérieux ", affirme-t-il.