Logne: des experts français au chevet d'une roue "d'écureuil" datant du Moyen Age

Le château de Logne, celui du Sanglier des Ardennes comme on l'appelait, a été détruit en 1521 par les troupes de Charles Quint. C'est à ce moment là que la roue a été détruite et jetée dans le puit "probablement pour rendre le château inaccessible", ajoute Benoît Wéry. Enfuie sous 70 mètres de terre et de gravats, la roue n'a été retrouvée qu'en 2003 au terme de longues fouilles entamées en 1990.

6m20 de diamètre

la gigantesque roue en pièces détachées - © B Wéry

Depuis lors, tous les éléments de la roue ont été placés dans des bassines d'eau pour que le bois ne s'altère pas. le musée du château de Logne souhaiterait maintenant restaurer cette roue du Moyen Age. La tâche n'est pas simple.

Le laboratoire Arc nucléart de Grenoble, spécialisé dans la restauration de bois gorgé d'eau a reçu mission d'expertiser la roue. Ce mardi, les experts étaient sur place. Ils vont ensuite voir la méthode la plus efficace et chiffrer cette restauration . La Province de Liège dont dépend le domaine de Palogne, son château et le musée devra ensuite voir si cette restauration est possible financièrement, s'il faut, peut être, faire appel à des mécènes. Il faudra donc attendre quelques temps avant de pouvoir admirer cette pièce rare sur le site.