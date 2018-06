Logement et mobilité parmi les enjeux du schéma provincial de développement territorial

A l'approche des élections, l'heure est toujours aux bilans et projets pour les partis, personnes ou organismes concernés. Liège Europe Métropole vient donc de présenter son schéma provincial de développement territorial. Il s'agit d'une réflexion lancée en 2015 et regroupant de nombreux projets, un peu partout en province de Liège.

Imaginer le futur du territoire provincial liégeois à l'horizon 2040, en impliquant l'ensemble des pouvoirs locaux, c'est l'ambition de ce schéma provincial de développement territorial. Une réflexion autour de divers enjeux, dont celui du logement.

" La province de Liège aura besoin de 70 000 nouveaux logements d’ici 2040. L’important est d’abord de chiffrer cet enjeu mais également d’avoir une réflexion sur où va-t-on construire ces logements ? Et là, il nous faut partager la préoccupation de revitaliser le centre urbain de la métropole liégeoise, avec 15 000 logements, mais aussi avoir une répartition homogène dans les villes, communes et cœurs de village ", détaille Paul-Emile Mottard, co-président de Liège Europe Métropole.

Autre enjeu d'importance, celui de la mobilité, avec des propositions d'alternatives à l'automobile : " Avec des transports en commun, le tram, le chemin de fer, et une vision avec des bus et notamment de nouvelles lignes de bus. Puis aussi les plateformes de mobilité et de partage comme le co-voiturage. Là, il y a aussi une mission de coordination de la Province de Liège ".

28 millions d'euros ont déjà été investis en trois ans dans divers projets, il faudra trouver bien plus pour les nombreuses réalisations envisagées d'ici 2040.