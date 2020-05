Locations de maisons de vacances en hausse: de nombreux Belges passeront l'été dans nos Ardennes

La crise du Covid-19 n'empêche pas nos concitoyens de penser à prendre quelques vacances dans le respect des mesures de déconfinement. Même si rien n'est encore officiel à ce jour, les vacances en Belgique sont envisagées en été.

Une augmentation du public belge de 125 à 150%

Du coup, la société de location de maisons de vacances Ardennes Etapes, basée à Stavelot, voit depuis le 15 avril le nombre de réservations augmenter en flèche. Joris Vandendooren, directeur du marketing et porte-parole d'Ardennes Etapes: "On voit clairement que le public belge a choisi de rester en Belgique pour le moment, et on a une augmentation sur le public belge qui frise les 125-150% de réservation sur l'été".

En tête des locations, les maisons avec piscine

Parmi les locations les plus recherchées, les maisons avec piscine: "On a surtout d'abord eu une grosse demande sur les maisons avec piscine plutôt qu'une destination en tant que telle. Sinon, ça reste toujours les grandes destinations de la région: La Roche, Durbuy, la région de Malmedy, les Hautes Fagnes, les régions qui sont généralement les plus définies comme étant l'Ardenne".

Des prix inchangés

Quant aux prix des locations, ils restent inchangés, comme le souligne Joris Vandendooren: "On n'a pas adapté nos prix de location, ni à la baisse, ni à la hausse. On aurait très bien pu le faire à la hausse mais on n'a pas voulu profiter de la crise pour faire de l'opportunisme commercial de mauvais goût".

2020 reste une année difficile

Malgré la reprise des locations, 2020 restera une année difficile. Joris Vandendooren: "La perte sera très importante par rapport à l'année dernière. On n'aura pas un été normal. On ne pourra pas rattraper l'effet de la crise avant au moins un an et demi ou deux".