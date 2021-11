Livres : mettez des auteurs liégeois sous le sapin

Voilà venu le temps des longues soirées d’hiver au coin du feu. L’occasion parfaite pour se plonger dans quelques bons bouquins et qui plus est, écrits par des Liégeois.es.

Léger et grave à la fois, empreint d’humour absurde et décalé, "Un corps tropical" est un roman d’aventure d’un genre nouveau paru aux éditions Incultes.

L’histoire d’un individu quelconque dont la vie, jusque-là plutôt médiocre, bascule après avoir découvert les bienfaits des bains à bulles. Une véritable révélation pour cet homme qui se met alors à rêver d’exotisme jusqu’à ce que la réalité le rattrape et que le désenchantement le gagne.

"Mahmoud ou la montée des eaux" est une des oeuvres contemporaines lauréates du prix Wepler 2021. Cette récompense française est dédiée à de nouveaux talents littéraires, à des plumes originales, inclassables et de pointe.

Entre la narration et la poésie, c’est en effet sous la forme d’un monologue en vers libres que l’écrivain sprimontois Antoine Wauters donne la parole à un vieux poète Syrien qui, chaque fois qu’il plonge dans l’eau, se remémore avec mélancolie, et douleur aussi, les moments de sa vie dans ce pays en proie à la guerre et la violence. Cet ouvrage est paru aux éditions Verdier.