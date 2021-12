Lipics imprime son ambition en grand format

Faire imprimer une photo de son choix, ou une œuvre d’artiste local, en grand format, sur des supports variés, c’est ce que propose la société Lipics, implantée à Thimister-Clermont. Elle a été fondée par deux jeunes qui étaient encore étudiants à ce moment-là et elle rencontre déjà un certain succès.

Une impression qui peut atteindre 1 mètre cinquante sur un mètre, sur de l’aluminium, du bois ou d’autres matières, voilà qui peut donner du cachet dans un salon ou un hall d’entreprise. De quoi allier aussi la passion de ses deux jeunes fondateurs âgés d’une petite vingtaine d’années, dont Tanguy Gauthy : " L’idée est née il y a trois ans. On avait toujours été attiré par le monde de l’entrepreneuriat et par tout ce qui est peinture et décoration. On avait à disposition une grande imprimante à plat et on a commencé à offrir ces impressions-là à des copains. On a vu que celles-ci leur plaisaient, donc on a fait nos petites ventes via Facebook et le bouche-à-oreille. Nous avons ensuite créé la société et un site, et maintenant l’objectif c’est vraiment d’en vivre ", précise-t-il.

Lipics veut aussi soutenir les artistes locaux, notamment dans le pop-up store qu’elle vient de rejoindre au centre de Liège : " On a à cœur de mettre en avant le côté local, donc on travaille avec différents artistes liégeois, qu’on met en avant en proposant des photographies aux magasins de décoration et dans le pop-up store de la rue Saint Adalbert. Au fur et à mesure, on essaie à chaque fois de se diversifier et d’évoluer. On espère dans le futur être présent pourquoi pas dans les pays limitrophes ", explique Tanguy Lambert, l’autre cofondateur de la société.

Une ambition que pourrait lui permettre d’atteindre son nouveau site d’e-commerce.