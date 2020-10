Lincent: la réserve naturelle s'agrandit et change de nom

Une réserve diversifiée

Julien Taymans - © RTBF - Erik Dagonnier

"C'est une réserve très diversifiée" explique Julien Taymans. "On va retrouver à la fois des milieux secs, des milieux humides, des milieux ouverts, des milieux boisés. On a le criquet à ailes bleues et on a même eu un reptile, l'orvet fragile. Il y a aussi pas mal d'insectes, des papillons, et notamment quelques espèces rares dans la région. On va retrouver par exemple le collier de corail, qui est une petite espèce de papillon brunâtre avec des petites tâches oranges".

Une halte migratoire

La réserve joue également un rôle de refuge, de halte migratoire, pour toute une série d'espèces: "On entend ici des pinçons depuis les arbres qui ont sans doute commencé leur migration déjà ce matin et qui font une halte temporaire dans la réserve".

En principe, le site est fermé au public. "Mais il y aura évidemment des visites guidées qui seront organisées" précise Julien Taymans. "Par contre, le public peut circuler tout autour de la réserve. Il y a un RAVel qui la traverse".