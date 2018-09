Limbourg: Valérie Dejardin bourgmestre ou dans l'opposition?

Une bourgmestre citée dans l'affaire Publifin, mais une bourgmestre populaire. La bourgmestre de Limbourg le sera-t-elle assez pour conserver son fauteuil? Les deux autres listes vont-elles s'allier pour la repousser dans l'opposition?

A Limbourg, aucun parti ne se présente sous son sigle national. Mais, même si elles accueillent des candidats sans carte, les trois listes "d'ouverture" sont chacune proche d'un ou de plusieurs partis nationaux.

Les socialistes de Valérie Dejardin sont "La Limbourgeoise". Les libéraux de Jonathan Chanteux "Limbourg Demain". "Changeons ensemble" avec Jean-Marc Charpentier rassemble des cdH et des Écolos.

Les socialistes gouvernent avec les libéraux. Resteront-ils mariés? Les deux vantent le travail accompli. La place de Dolhain en rénovation, trois millions pour les routes, un préau d'école rebâti. Valérie Dejardin veut finir la place et construire le nouveau bâtiment communal. Les libéraux pensent économie et sécurité.

Alors vont-ils repartir ensemble?

Pas d'accord préélectoral assène la tête de file libérale de Limbourg Demain. Jonathan Chanteux veut les résultats pour discuter programmes et compétences. Comme plus petit parti, si aucun adversaire n'a la majorité absolue, Limbourg Demain pourra faire le bourgmestre: la tête de la commune irait au plus accommodant des deux grands.

L'opposition Changeons Ensemble des cdH et Écolo, plus gros groupe sortant, vise le mayorat. Jean-Marc Charpentier goûte peu l'idée de nouvelle administration communale. La fermeture du thier de Villers aux camions devrait être assouplie pour les entrepreneurs locaux. Il nie toute pré-alliance, mais pour lui, Valérie Dejardin prend beaucoup de place.

La bourgmestre Dejardin a siégé dans un comité de secteur de Publifin. Ça peut l'affaiblir. Mais en face, ses adversaires voient sa popularité. Valérie Dejardin vise la majorité absolue pour empêcher les deux autres de s'allier dans son dos.