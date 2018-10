Limbourg : pas d'effet Publifin pour Valérie Dejardin, plébiscitée

La bourgmestre sortante de Limbourg a été véritablement plébiscitée et n'aura pas eu à subir de sanction liée au scandale Publifin. Elle remporte en effet une large majorité absolue avec 57,12 pc des voix et 11 sièges sur 17. Son partenaire de majorité, LDM, avec Jonathan Chanteux, augmente également son score en passant de 15 à 19 pc des voix et trois sièges. La troisième liste, Changeons Ensemble, obtient quant à elle 23,6 pc des voix et trois sièges.

Valérie Dejardin, avec 11 sièges sur 17, pourrait se passer de son actuel partenaire pour gouverner.