Limbourg : le chantier pour rénovation la place Saint-Georges ne perturbera pas les touristes en été

La ville de Limbourg est en travaux depuis plusieurs mois. Un chantier pour rénover la place Saint-Georges, un lieu très fréquenté par les touristes.

Il s’agit d’une place classée dont la réfection coûtera un million et demi d’euros.

On a bon espoir que la place Saint-Georges soit terminée à temps

Les engins et les matériaux de chantier ne vont cependant pas perturber les touristes durant l’été, comme l’a expliqué l’échevin du tourisme de Limbourg Stephen Bolmain : "Le chantier de la place en été sera en pause et la reprise sera plus légère. De cette façon, cela permet aux touristes d’accéder à un site vivable et en bon état. Les travaux reprennent en août avec une phase de pavage et avec des travaux plutôt autour de l’église. Cela permet de continuer de visiter la place sans problème particulier. Malgré les interruptions de chantier dû au coronavirus, les délais sont globalement respectés. On a bon espoir que la place Saint-Georges soit terminée dans les temps".

Cette rénovation sera une plus-value pour le tourisme limbourgeois. Stephen Bolmain insiste : "Le tourisme qui en découlera sera un tourisme maîtrisé pour permettre aux limbourgeois de vivre dans un cadre de vie exceptionnelle".

Signalons encore que l’accueil touristique situé sur la place Saint-Georges dans la maison "l’Arvô", qui n’était ouvert que deux jours semaine, sera désormais accessible en été du mercredi au dimanche de 13 à 18 heures.