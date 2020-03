Lieux publics : forte demande de plexiglas transparent de protection

Pharmacies, grandes surfaces, bureaux communaux… Pour les lieux encore ouverts au public en cette période de pandémie, la demande d’équipements de protection des locaux a explosé. C’est le cas notamment en ce qui concerne les parois en plexiglas transparent. Chez les professionnels de matériaux plastiques, les commandes de plexi se multiplient. C’est le cas en région liégeoise pour l’entreprise Superplastic. En plein travail de découpage, André Grandjean, chef d’atelier, explique qu’en 4 jours, son magasin a fourni ce qu’il vend d’habitude en deux mois. "Ce sont des plaques en plexiglas transparent pour pouvoir protéger les personnes, des protections entre les clients ou les patients."

Pharmacies, cabinets médicaux, grandes surfaces, administrations…

"Jeudi, vendredi et lundi, c’étaient surtout les pharmacies. Mardi, les cabinets médicaux et ça a commencé dans les grandes surfaces, les supérettes pour protéger les caissières. Et aussi dans les administrations." Depuis la fermeture des magasins mercredi midi, l’entreprise a gardé une permanence uniquement pour fournir les demandes de découpe de plexi pour protéger les personnes qui sont au premier rang et qui risquent d’être infectées par le virus. "Nos fournisseurs tombent à court de panneaux. Ici, j'ai encore un petit peu de stock et j’espère que tout le monde sera protégé".