Lierneux: quand les candidats défient les pronostics

On pensait le scénario prévisible, limpide. Il n’en sera rien. A l’image de la mandature écoulée, l’élection communale qui approche s’annonce mouvementée et pleine de surprises.

C’était écrit : trois vieux routiers de la politique lierneusienne, trois anciens bourgmestres devaient s’affronter. Citons d’abord Francis Samray, maïeur de 2006 à 2012. Vient ensuite André Samray, qui lui succède, jusqu’à cette motion de méfiance qui l’emporte en 2014. Les deux hommes portent le même patronyme, mais sans lien direct de parenté. Vient enfin Fabrice Léonard, l’actuel bourgmestre, apparenté PS.

Depuis longtemps, un conflit larvé

Entre ces trois hommes et leurs groupes respectifs, c’est le conflit larvé. Ils ont tour à tour été alliés de circonstances ou opposants.

Encore récemment, un conseiller du camp de Francis Samray décide de bloquer le vote du budget. Il fait pourtant partie de la majorité ! Mais pas question de guerre ouverte. En public, on arrondit les angles, on aplanit les différends : aucun des trois hommes ne peut se priver d’une éventuelle alliance une fois les élections passées. " C’est un signal, pas une rupture ", minimisait alors Francis Samray.

Francis Samray jette l’éponge

Pourtant, quelques semaines plus tard et à la surprise générale, Francis Samray jette l’éponge. Il ne supporte plus ce climat de tensions. Sa liste, Ensemble reste bien dans la course, mais ce sera sans lui.

Et puis autre surprise : l’arrivée d’une petite nouvelle dans la compétition. La liste " Lierneux pour tous " se déclare pendant l’été. Elle se définit comme citoyenne et sans connotation politique.

Un vent de renouveau souffle sur Lierneux

Pour résumer, au lieu des trois listes attendues il y en aura donc quatre, avec un peu plus de sang neuf que prévu :

- " Lierneux en mieux ", menée par André Samray

- " Ensemble ", tirée par Victor Billen

- " Avec Vous ", la liste de l’actuel bourgmestre Fabrice Léonard

- Et enfin " Lierneux pour tous ", de Pierre-Xavier Moskwyn, l’ancien chef adjoint de l’antenne de police.

La période post-électorale s’annonce elle aussi agitée. Dans le marché aux alliances, il faudra bien mettre les vieilles rancœurs de côté.