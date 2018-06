Lierneux: la commune rurale cherche des médecins généralistes

A Lierneux, la commune a obtenu un subside de 200 000 euros de la Région wallonne pour aménager 4 cabinets médicaux et un logement. Le but : attirer de jeunes médecins généralistes pour qu'ils s'installent à la campagne. La commune s'engage à proposer un loyer modéré au candidat. Dans une moindre mesure, les communes de Malmedy et Amay ont reçu ensemble 37 000 euros de la région wallonne pour eux aussi, attirer des médecins ruraux.