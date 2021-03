Liégeoise et fière de l'être, l'identité locale s'affiche sur les tee-shirts

Les Liégeois sont souvent fiers de leurs origines et parfois ils le revendiquent et ils l’affichent sur leurs vêtements. Une nouvelle marque l’a bien compris, c’est la marque "Rastakwere" qui a décidé de surfer sur cette vague.

"Rastrin Valet, y fait soif oufti…". Autant de liégeoiseries que Yannick Paré décline sur des tee-shirts et autres sweats de sa marque Rastakwere. Lui qui vient de l’événementiel et la restauration ont dû se réinventer.

"J’habite Liège depuis quelques années et je suis tombé vraiment amoureux de cette ville. J’ai trouvé qu’il y avait une véritable identité en fait comparativement aux autres villes. En plus le Liégeois est fier d’être Liégeois et je trouvais sympathique de traduire cela sur des vêtements. Il y a des expressions, des liégeoiseries qui ont une saveur toute particulière. Poyon, Poyette, c’est quelque chose que je n’avais jamais entendu il y a encore quelques années d’ici". Une marque à part entière qui n’a son équivalent qu’à Charleroi et qui, pour l’instant, se trouve uniquement en ligne.

Pas que pour les touristes

Autre exemple du côté de Spa, la photo n’a plus la cote alors Roland Bontem, photographe, imprime aussi sa fierté spadoise sur parapluies et tee shirts et ce ne sont pas les touristes qui se les arrachent.

"Il y a un retour aux valeurs locales, il y a peut-être un petit phénomène de mode. C’est plutôt vendu aux Spadois. Dès qu’on a sorti cette marchandise-là, on a eu un bon retour. On va se diversifier vers Jalhay, vers tout ce qui est dans la région et même plus loin s’il le faut".

Les spécialistes en marketing et branding le confirment, il y a un certain engouement. "La plupart de ces entrepreneurs n’ont pas les moyens de commanditer une grande étude de marché. Ils partent d’une bonne intuition, d’une grande affection pour leur ville. Le wallon, derrière, on va avoir des associations comme le côté chantant, le côté décalé, joyeux, qui ne se prend pas au sérieux. Le côté fête aussi. Bien sûr, il faut que le capital marque de la ville soit bon voire très bon. Il y a des villes wallonnes sur lesquelles on ne pourrait pas miser parce que leur capital marque n’est pas bon, il n’y a pas assez de valeurs positives associées à la ville".

En espérant que le "E qwè chal carnaval ou festival" retrouvera bien vite toute sa réalité.