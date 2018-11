Liège: World Press Photo 2018... Dis-moi quelle est la plus belle à la Cité Miroir

Sous la lumineuse verrière de la Cité Miroir, les grands tirages de ces photos sont particulièrement bien mis en valeur. Marc Vanesse, professeur de journalisme à l'Université de Liège: "C'est vraiment le festival de Cannes de la photographie pour faire une comparaison. On a vraiment ici du photojournalisme. On a évidemment la photo principale mais on a aussi des photos d'une grande poésie, on a des photos qui dénoncent. Et puis on part de 73.000 photos et à l'arrivée ... 160. Alors là on est effectivement au top du top".

Taiwan, Paris, Colombie, Washington... L'exposition est proposée dans 45 pays. Elle sera visible à Liège jusqu'au 13 janvier.