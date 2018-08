WahOO, l'application liégeoise qui joue à votre place

Participer facilement et rapidement à de nombreux concours sur internet... C'est ce que permet WahOO, un logiciel lancé en 2009 par la jeune entreprise liégeoise Kow Media. Cet outil, gratuit, sélectionne des concours, vous les propose et y joue à votre place s'ils vous intéressent.

La première application mobile du genre

Kow Media et son équipe de quatre personnes viennent à présent de lancer une version de WahOO pour smartphones. Pour ceux qui utilisent le système d'exploitation Androïd en tous cas, car la marque à la pomme interdit les applications qui font la promotion de jeux-concours. C'est la première application mobile du genre au monde et elle est, elle-aussi, gratuite. Pierre Lilien, fondateur de Kow Media: "Il y a plus ou moins la moitié des jeux-concours disponibles sur PC qui sont sur mobile mais on voit bien que le pourcentage augmente avec le temps. WahOO, à votre place, il va chercher des jeux-concours sur internet et une fois qu'il a fait la liste des jeux-concours, vous voyez des cadeaux sur l'écran de votre GSM, vous cliquez sur un cadeau qui vous plait, vous arrivez sur le formulaire, et là il y a une petite baguette magique, il suffit d'appuyer dessus, ça remplit tout à votre place, y compris les réponses aux questions, même la question subsidiaire, où on met une estimation. Malheureusement, on ne vous garantit pas de gagner, mais nos membres très actifs, ceux qui jouent tous les jours, ils gagnent très très souvent. Notre membre qui a gagné le plus, je pense qu'il a gagné près de 180 cadeaux. Pour trouver l'application, il faut aller sur le Google Play Store, et vous tapez Wahoo".

90% des utilisateurs ne jouaient pas ou très peu

L'outil est gratuit. La société est rémunérée par les annonceurs, comme le précise Pierre Lilien: "Les grands annonceurs nous rémunèrent quelques centimes par inscrit pour faire la promotion de leurs jeux-concours. Près de 90% de nos utilisateurs, avant de découvrir WahOO, ne jouaient pas du tout ou très peu à des jeux-concours parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué ou ils pensaient qu'il n'y avait aucune chance de gagner. En Belgique, il y a un peu plus de 100.000 personnes qui ont déjà utilisé la version logiciel. Pour ce qui est de la version Androïd, on va garder ça un petit peu secret".

L'adresse du site de l'application WahOO: http://www.wahooapp.com/