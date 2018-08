Liège: voici la liste des Citoyens d'Honneur 2018

A l’occasion des fêtes du 15 août, la Ville de Liège a mis à l'honneur 14 citoyens. Des citoyens qui œuvrent ou ont œuvré, par leurs actions personnelles, leurs carrières, leurs réalisations ou leurs performances, au développement et/ou à la renommée de Liège.

Ont été mis à l'honneur:

Martine de Michele, pour son spectacle "Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne fortune". Michel Defourny, initiateur de l'inscription des Archives du Père Castor au registre "Mémoire du Monde" de l'Unesco. La journaliste et écrivaine Lily Portugaels. Le réalisateur Thierry Michel. Les boulangers de Gaufrette Saperlipopette. Liesbet Geris, ingénieure, spécialiste du génie tissulaire. Notre collègue Guy Lemaire. Vinciane Pirenne, directrice de recherche au FNRS. L'historien Claude Gaier. La présidente de la Société Royale Protectrice des animaux, Ninette Vertessen-Buntinx. L'ancien recteur de l'Université de Liège, Arthur Bodson. La décoratrice cinéma et réalisatrice Laurie Colson. Le coordinateur de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise Christian Jonet. Et enfin l'humoriste Manon Lepomme.