Liège: visite virtuelle et ludique de l'ancienne Cathédrale St-Lambert

L'été est souvent le moment idéal pour faire du tourisme et pourquoi pas dans sa propre ville!

La Maison du tourisme de Liège a lancé, il y a quelques semaines, une application numérique qui permet, grâce à un jeu de piste interactif, de découvrir le patrimoine religieux de la ville.

Vous allez pouvoir afficher sur votre smartphone ou votre tablette ce jeu dont la finalité est la découverte, sur la place Saint-Lambert, de l'ancienne cathédrale en réalité augmentée.

À la recherche de l'anneau de Saint-Lambert

Le but de ce jeu interactif est de récupérer l'anneau de Saint-Lambert. Et on peut déjà débuter le parcours chez soi. Comme l'explique Vincenzo Bianca, Game designer et directeur de la société N-Zone qui a conçu cette application. "Il existe une bande dessinée introductive qui explique le scénario et met en avant les héros des balades numériques Aventure Liège. Cela permet également de résoudre la première énigme et se rendre, ensuite, au premier lieu de rendez-vous qui est la Maison du Tourisme du Pays de Liège, quai de la Goffe".

Le numérique au service du tourisme

La nouvelle application numérique, qui permet de découvrir l'ancienne Cathédrale Saint-Lambert est un véritable atout pour la découverte du patrimoine culturel liégeois.

Amélie Miny (Maison du Tourisme du Pays de Liège) : "Notre idée de départ est de valoriser le patrimoine religieux de notre ville. Et, l'utilisation du numérique permet, non seulement, de valoriser le tourisme mais aussi de donner envie aux jeunes de participer à ce type de visite qui permet de découvrir Liège".

L'application "Aventures Liege" se télécharge dans l'App Store pour Apple et sur Android via le Play Store.

Renseignements sur le site: https://www.visitezliege.be/