Liège veut équiper les femmes victimes de violences d'un bracelet d'alerte

Equiper les femmes victimes de violences d’un bracelet d’alerte, voilà la proposition lancée par Willy Demeyer, lors du dernier conseil communal.

Le projet n’est en fait pas neuf. Il est dans les cartons de la Ville de Liège depuis des années. Le bourgmestre de Liège a profité de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes pour relancer l’idée.

Concrètement, il s’agirait d’un bracelet doté d’un bouton de panique. Un dispositif un peu à l’image de ce que portent certaines personnes âgées pour donner l’alerte en cas de chute ou de malaise. Mais ici, l’idée c’est que celui-ci soit directement relié à la police locale qui pourrait intervenir face à une situation d’urgence.

Dans le monde associatif, ce type d’annonce provoque généralement un sentiment mitigé. " C’est un élément qui peut permettre d’augmenter la sécurité des victimes mais qui doit s’intégrer dans un dispositif complet ", estime Jean-Louis Simoens, le fondateur de la ligne " Ecoute violences conjugales ".

Il y a une tendance à ne pas croire la parole des victimes

Pour ce responsable d’association, le bracelet serait donc une réponse un peu simpliste à un problème bien plus profond. Pour que le dispositif soit vraiment efficace, il faudrait, selon lui, des moyens humains et financiers : une justice qui puisse réellement surveiller et encadrer les auteurs de violences conjugales, une police qui ait les moyens d’intervenir rapidement en cas de danger imminent. " Il faut que ce soit immédiat. Dans les quelques minutes après l’activation du bouton, il faut qu’il y ait une intervention. 20, 30 ou 40 minutes, c’est trop ".

Le problème, selon Jean-Louis Simoens, c’est que trop souvent, la victime n’est pas entendue. " Il y a ce réflexe des professionnels de demander des précisions aux victimes. De leur demander si elles sont bien sûres de ce qu’elles disent. Il y a une tendance à ne pas croire la parole des victimes ".

Pas une baguette magique

Derrière ce constat, un problème de formation. Pour le responsable d’"écoute violences conjugales ", les policiers ne seraient en effet pas assez sensibilisés à la problématique des violences conjugales.

En parallèle, un autre projet de bracelet est en discussion au niveau fédéral. Le sujet était évoqué à la Chambre début novembre. Il s’agirait d’un dispositif " anti-approche ", un système similaire à ce qui se pratique en Espagne depuis une dizaine d’années.

Dans ce cas-ci, on parle en réalité de deux bracelets, l’un porté par l’homme, l’autre par la victime. Une alerte est automatiquement générée lorsque les deux signaux GPS sont trop proches l’un de l’autre. Là aussi, le monde associatif émet des critiques. Les mêmes que celles évoquées plus haut. Dans une lettre ouverte publiée récemment, ces associations de terrain estimaient d’une même voix que " le bracelet anti-rapprochement n’est pas une baguette magique ".