Liège veut encadrer l'utilisation des trottinettes électriques en libre-service

A Liège, une charte visant à encadrer l'utilisation des trottinettes électriques en libre-service sera présentée lundi au conseil communal. Ne plus rouler sur le trottoir, porter un casque, ne pas garer sa trottinette n'importe où, c'est entre autres ce que veut encourager la Ville de Liège. Pas encore de sanctions à la clé, mais il s'agit d'un bon pas en avant. Nous sommes allés à la rencontre d'utilisateurs de trottinettes électriques.

Une question de sécurité

Une charte du cyclopartage en libre-service? Cet utilisateur de trottinette électrique l'accueille favorablement: "C'est une bonne idée pour les piétons. Ça diminuerait peut-être le risque d'accidents. Je ne pense pas que l'utilisation des trottinettes électriques diminuerait. C'est juste une question de sécurité".

Les trottinettes peuvent être garées n'importe où, y compris là où elles peuvent gêner la circulation. Résoudre ce problème serait déjà un bon début, estime Yassin: "Ce serait mieux d'avoir le système de carte où il y a des bornes, et la trottinette, on la prend à un endroit, on la remet à un endroit, et ce sont des cartes où l'on est identifiés".

Mieux vaut prévenir...

Dans plusieurs grandes villes, les opérateurs sont confrontés à des incivilités. Liège y échappe jusqu'ici. Mais comme il vaut mieux prévenir... Gilles Foret, échevin de la mobilité: "Il y a eu quelques opérateurs qui nous ont contactés et c'est pour ça que nous avons voulu accélérer le mouvement. Dans un deuxième temps, quand elle sera adoptée par le conseil communal, nous les inviterons à venir signer cette charte et faire en sorte que toutes ses règles soient bien connues. Si le cadre et la gestion d'espace public n'est pas respectée, il faudra passer au cadre réglementaire".

Pour Yassin, en tous cas, ce cadre est nécessaire: "Même si c'est obligatoire, les gens ne respecteront pas à 100%. Mais si ça ne l'est pas, ce sera encore pire". Aux utilisateurs de prouver le contraire ... ou pas.