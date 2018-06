Liège : VEGA se présentera bien aux élections communales

A Liège, le groupe Véga se présentera finalement aux élections communale set provinciales d'octobre prochain. En mars dernier, le conseiller liégeois François Schreuer avait ouvert le débat sur la pertinence de maintenir ou non le combat électoral. Il voulait un groupe plus investi, un groupe minimum de 250 militants, disposés à s'impliquer activement. Le pari semble gagné puisque la coopérative VEGA (verts et à gauche) annonce des dépôts de liste aux communales (à Liège, en tout cas, et dans quelques communes de la périphérie) et aux provinciales (les 5 cantons de l'arrondissement de Liège).

Le réinvestissement citoyen et politique de lieux délaissés et peu sécurisants, comme la gare de Liège-Palais, ou encore le développement d'une offre de logements publics de qualité adaptés aux besoins des citoyen(ne)s, à travers la création d'un outil basé sur l'épargne citoyenne, font partie des priorités, a annoncé vendredi Salvador Alonso Merino, secrétaire politique de Vega. "La Coopérative Vega œuvrera aussi prioritairement à la sauvegarde de la santé des Liégeois(e)s via une lutte active contre les pollutions environnementales, à la création d'espaces publics accueillants et sûrs grâce à une réduction significative de la présence automobile dans l'espace public au profit des piétons, du vélo et du transport public ainsi qu'au déploiement visible et durable de la culture, de l'expression et de la création dans l'espace public", a enfin indiqué Salvador Alonso Merino.