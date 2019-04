Liège: une séance d'information publique sur le tram ce jeudi soir

Vous habitez entre Sclessin et Coronmeuse. Et vous vous posez plein de questions sur le futur chantier du tram. Quand ça va commencer. Combien de temps ça va durer. Et s'il sera encore possible de se garer. Toutes ces questions, notez-les bien. Vous aurez l'occasion de les poser ce 25 avril au Palais des Congrès. La ville et son partenaire privé Tram Ardent organisent une séance d'information publique. Les explications seront données par le directeur général de Tram Ardent : Michel Rucquoi.

Quand ? Où ? Combien temps ? Avec quelles conséquences ?

"On va expliquer quand vont commencer les travaux, quelles seront les périodes, dans quels quartiers, sur quels tronçons. C'est la seule réunion d'information publique qui va parler de l'ensemble du projet. Il y aura ensuite des réunions par tronçons.

La séance débutera vers 19h45 au Palais des Congrès. Nous aurons une heure de discours et d'explications sur le phasage. Et ensuite, une heure de questions-réponses avec des micro-baladeurs et tout le monde pourra poser ses questions. Il un modérateur pour qu'on ne raconte pas n'importe quoi.

Le but c'est d'informer au mieux et de donner la parole aux liégeois. Une heure, c'est long, mais je pense que c'est un projet qui suscite beaucoup de questions. Beaucoup de liégeois s'interrogent sur l'ampleur des travaux, sur les impacts que ça aura et sur le tram, je pense, de manière plus générale."

La séance aura lieu ce 25 avril à 19h30 au Palais des Congrès