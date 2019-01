Liège: une réseau de dealers démantelé dans la région de Saint-Nicolas

Une bande de trafiquants de drogue a été mise hors d'état de nuire dans la région de Saint-Nicolas, en région liégeoise. Au total, la police a interpellé cinq suspects. Ils étaient en possession d'une impressionnante quantité de stupéfiants. C'est le résultat d'une vaste enquête menée depuis près de 6 mois.

L'enquête débute au mois d'août et permet de cibler rapidement quatre suspects. Des connexions sont alors établies avec plusieurs enquêtes en cours dans la zone Secova, c'est-à-dire du côté de Chaufdontaine, Esneux, Sprimont, Comblain et Aywaille, ainsi que dans la région de Marche-en-Famenne. Il apparait alors que les petits dealers locaux se fournissent auprès de la bande interpellée.

Fin décembre, une vaste opération est lancée avec l'appui des unités spéciales de la police fédérale. Et les cinq suspects sont finalement arrêtés. Ils sont interpellés en possession d'une très grande quantité de stupéfiants. Les perquisitions menées dans des habitations à Liège, Oreye et Saint-Nicolas permettent en effet de saisir près d'1 kilo de cocaïne, encore plus de cannabis, 8000 pilules d'extasy ainsi que des amphétamines, de la kétamine et du LSD.

Trois des cinq suspects ont été placés sous mandat d'arrêt. Deux autres ont été inculpés et libérés sous conditions.