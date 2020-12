Liège : une place Saint-Lambert rouge de monde pour le droit de grève à l'appel de la FGTB

La place Saint-Lambert était rouge de monde ce matin. A l’appel de la FGTB, entre 500 et 700 militants s’étaient rassemblés masqués devant le Palais de Justice pour manifester leur solidarité avec les 17 syndicalistes condamnés le 23 novembre dernier par le tribunal correctionnel de Liège.

Sous les fumigènes rouges, les manifestants ont réalisé une haie d’honneur pour laisser passer l’avocat des 17 syndicalistes venus déposer leur appel du jugement. Dans un bref discours, le président de la FGTB, Thierry Bodson, a rappelé l’importance du droit de grève : "Nous sommes condamnés simplement parce que nous sommes présents à une action de grève lors d’une journée de grève interprofessionnelle. C’est en effet le droit de grève, le droit de manifester, le droit de se manifester, le droit d’occuper l’espace public qui est important et qui est en jeu aujourd’hui. Ce n’est pas simplement un problème pour les organisations syndicales. C’est un problème pour l’ensemble des mouvements sociaux. Demain, lorsqu’un citoyen participera à une action sur la voie publique qui n’aurait pas eu une autorisation, et bien depuis le 23 novembre, il risque la prison. Ni plus, ni moins. C’est un état autoritariste qui peut se permettre ça. Notre jugement est un vrai jugement politique. Ça gêne quand on le dit. On ne veut pas d’une suspension du prononcé. Nous voulons être disculpés, simplement".

Avertie de la manifestation, la police est restée discrète. Le rassemblement était autorisé pour moins de 100 personnes avec les précautions sanitaires. La police annonce donc une verbalisation pour non-respect des prescrits de l’arrêté ministériel.

"Est-ce vraiment responsable?" s'interroge sur Twitter le délégué général du MR, le jeune neupréen Mathieu Bihet: "Attroupement de 700 personnes qd on demande aux citoyens de limiter les contacts... le tout pour protester contre une décision de justice."

Organisées symboliquement à l’occasion de la journée internationale des droits humains, d’autres manifestations de la FGTB en faveur du droit de grève étaient prévues un peu partout dans le pays.