Liège: une nouvelle plateforme web d'offres d'emploi pour les étudiants

Bon nombre de jeunes cherchent du boulot pendant les vacances. Mais beaucoup d'entre eux ne savent pas toujours où chercher. La nouvelle start-up liégeoise Needbe.be lancée il y a quelques mois leur facilite la vie. Elle leur propose une plateforme web qui permet de trouver un job facilement.

Le principe n'est pas ordinaire, ce sont les entreprises qui rentrent directement en contact avec les étudiants. Laura Diliberto, manager: "On a voulu trouver quelque chose de différent" explique-t-elle. "Pour le moment, il y a des offres d'emploi qui sont publiées, et c'est l'étudiant qui postule. Ici, on s'est dit, pourquoi pas proposer aux entreprises de trouver directement elles-mêmes leurs étudiants. Dès qu'on arrive sur le site, on a deux onglets. L'onglet "Je suis étudiant", et l'onglet "Je cherche un étudiant". Si on est étudiant, on crée son profil et on indique dans quel secteur on aimerait travailler, sa formation, un maximum d'informations pour être vu par les entreprises. Si je suis un employeur, je vais sur "Je cherche un étudiant". Je lance une recherche et on peut trouver tous les étudiants qui correspondent à la recherche. Pour l'instant, on a plus de 2200 étudiants inscrits, et on a un intérêt qui commence à arriver des entreprises. Ce qui est très difficile, c'est d'éduquer les entreprises à ce nouveau système".

La manager est consciente que cela prendra un peu de temps pour que les entreprises s'y habituent. Mais elle espère qu'ensuite, de plus en plus d'entre elles viendront contacter des étudiants sur Needbe.be.