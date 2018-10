Liège: une mystérieuse Bruxelloise achète le siège de la Banque Nationale pour 7,1 millions d'euros

"Un projet culturel: les Liégeois seront contents!" Je veux pas dire plus

L'acheteuse bruxelloise espère y développer un projet culturel - © RTBF

Mais c'est une mystérieuse Bruxelloise -elle n'a pas voulu révélé son nom- qui a remporté les enchères. 7,1 millions d'euros, c'est un peu plus que ce qu'elle avait prévu mais "c'est un bon prix. Je pense que la banque est contente. C'est un projet que j'ai en tête depuis 15 ou 20 ans mais c'est prévu." Pas question de projet immobilier ou de commerces. "J'ai une idée". La propriétaire compte conserver les portes, le marbre, l'intérieur... "je ne suis pas dans le genre de déconstruire les choses donc je pense que les Liégeois vont être contents". C'est pour un projet plus culturel? "On peut dire culturel. Je veux vraiment pas dire plus parce que si ça se passe pas, je serai trop triste alors on va attendre 15 jours." 15 jours, c'est effectivement le délai pour une éventuelle surenchère. Ajoutez un cadastre annuel d'environ 150 000 euros et 14,5% de frais d'enregistrement. Pas d'autres amateurs?