Liège: une montre honore Léonard de Vinci à l'occasion des 500 ans de sa mort

La "Da Vinci 1519", c'est le nom d'une montre créée pour honorer la mémoire de Léonard de Vinci. Elle a été dévoilée ce 2 mai, précisément 500 ans après la mort du génie italien, dans le cadre de l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 12 mai au Musée de la Vie Wallonne à Liège.

La montre a été produite par l'entreprise horlogère Col&MacArthur de Bassenge, en région liégeoise, qui avait déjà notamment créé une montre commémorative pour l'armistice de la première guerre mondiale.

Une montre honorant un génie créatif tel que Léonard de Vinci se devait évidemment de sortir de l'ordinaire. "Elle est spéciale dans sa forme, dans sa manière de fonctionner et montre un peu tout le génie de Léonard de Vinci.", explique Vincent Damseaux, le directeur technique et commercial de l'exposition Da Vinci, "C'est une montre qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un petit clin d’œil pour remonter le temps. Avec un design qui s'inspire des codex de Léonard."

Pour les organisateurs, c'était important que de Vinci soit fêté aussi à Liège. "Nous sommes liégeois. Notre cœur est liégeois. Et nous avons souhaité nous retrouver, dans nos murs quelque part, pour fêter cet anniversaire de Léonard.", confirme Vincent Damseaux.

La maison d'horlogerie est aussi liégeoise et habituée à ce genre de pièces."On aime au travers de nos pièces du temps retracer ces grands événements de l'Histoire.", relève Sébastien Colen, le cofondateur et directeur général de l'entreprise horlogère Col&MacArthur, "C'est une façon de conserver un petit peu notre patrimoine. Étant donné qu'on est une maison liégeoise et que l'exposition se trouve à Liège, c'était, au niveau symbolique, une très belle façon d'honorer Léonard de Vinci."

500 exemplaires de la "Da Vinci 1519" seront disponibles pour les amoureux des montres. Un hommage que le génie aurait certainement apprécié. Léonard de Vinci disait: "Ce qui fait la noblesse d'une chose, c'est son éternité."