Liège : Une menuiserie en feu près de la Médiacité, des riverains ont été évacués

Un important incendie s'est déclaré vers 7H30 ce matin dans le quartier de la Médiacité à Liège. C'est l'entreprise Isogem qui a été la proie des flammes. Il s'agit d'une menuiserie spécialisée dans l'isolation thermique et acoustique.

35 pompiers se sont rendus sur place, avec 2 grandes échelles et des camions citernes. Un périmètre de sécurité a été installé et la police a fait évacuer une partie des maisons voisines. "Je m'apprêtais à aller à mon stage" nous a indiqué une étudiante qui habite un appartement tout proche. "Les services de secours ont sonné à ma porte et m'ont dit de partir d'urgence. Je n'avais pas vu les flammes depuis mon habitation mais j'ai effectivement senti l'odeur des fumées". Il n'y a aucun blessé à déplorer.

L'incendie est à présent circonscrit mais les pompiers restent sur place pour éviter toute reprise des flammes.

Hasard de l'actualité, l'entreprise Isogem organisait justement des portes ouvertes ce week-end dans le cadre des Journées du Bois