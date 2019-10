Liège: une maquette grandeur nature du futur tram exposée au public

Le tram roulera à Liège dans 3 ans. Mais à quoi ressemblera-t-il? Pour le découvrir, une maquette grandeur nature est exposée sur l’Espace Tivoli. Pour Daniel Wathelet, le porte-parole du tram de Liège, c'est une occasion d'écouter les suggestions des futurs usagers: "La maquette leur permet de découvrir ce que va réellement être un tram, comment il est aménagé, comment on s'assied, et cela leur permet en même temps de nous poser toute une série de questions".

De poser des questions, et pourquoi pas, d'émettre un avis ou de faire des recommandations. Daniel Wathelet: "Il y a déjà eu des réunions techniques avec des représentants de toute une série de catégories, et en particulier avec les personnes à mobilité réduite, mais on est ici aussi à l'écoute des gens. Il y a encore des remarques qu'on pourrait prendre en compte pour des petites adaptations fonctionnelles dans le tram, comme par exemple la hauteur pour accrocher son bras. Les grands trouvent qu'elle n'est pas assez haute et les petits trouvent qu'elle est trop haute..."

La maquette sera visible toute cette semaine sur l’espace Tivoli et dès la semaine prochaine au musée des transports en commun.

Toutes les informations concernant le tram sont disponibles sur letram.be